Municipio multa en 2017 más de 10 mil ambulantes y comercios sobrerruedas

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante el presente año la Dirección de Inspección y Verificación Municipal ha multado a más de 10 mil negocios en el tema de comercio ambulante y mercado sobre ruedas.



Realizaron 8 mil 286 multas a comercio ambulante y 2 mil 72 a mercados sobreruedas, por la falta de permisos, no estar regulados ante el Ayuntamiento, extensiones de los puestos y laborar fuera de horario permitido.



Otras 186 sanciones fueron en el caso del comercio establecido por no revalidar sus permisos o hicieron caso omiso a la regulación municipal.



El director de Inspección Luis Antonio Carreiro Galaviz informó que también clausuraron 189 negocios que tienen que ver con el giro comercial de bebidas alcohólicas (bares, antros, discotecas).



Además, lograron reubicar dos mercados sobre ruedas, uno de cerca de 450 plazas y otro de 85, esto en el bulevar Natura y la colonia Salvatierra, respectivamente.



“(El de Natura) es un mercado sobreruedas que nos generó mucho conflicto desde que inició la administración, logramos reubicarlos a mediados del mes de marzo”, declaró.



En un 90% las multas que realizaron son por que las personas no contaban con los permisos municipales para vender sus productos.



En el caso de la Garita Internacional de San Ysidro, lograron retirar a 52 permisionarios, los cuales, fueron reubicados a otras áreas de la ciudad.



Asimismo continúan con los trabajos de modernización de la imagen de los puestos ambulantes, actualmente van arriba de 200 locales, principalmente en la Zona Centro.



Infraccionan por vender cohetes

En las últimas semanas han infraccionado a 137 personas por vender cohetes sin contar con los permisos necesarios.



“Hemos infraccionado a personas que venden cohetes principalmente en la Zona Río, Centro y bulevares principales, tenemos operativos permanentes”, expresó.



Las multas van desde las 100 hasta las 500 umas, es decir, pueden llegar a pagar arriba de 37 mil pesos.



“No pueden estar vendiendo cohetes en sus casas o abarrotes, el manejo de dicho producto tiene que estar totalmente autorizado y vigilado, y en su caso quien no cuenten con los permisos, son sancionados”, finalizó.