Ayuntamiento paga 11 MDP a 'call center'

TIJUANA, Baja California(GH)

El Ayuntamiento de Tijuana, por adjudicación directa, otorgó un contrato por 11 millones de pesos a una empresa de Call Center para que implementara un programa de atención ciudadana durante el presente año, servicio que renovará en 2018, informó el Tesorero Municipal.



La compañía beneficiada es Consultores Internacionales de Outtasking, S. de R.L. de C.V., la cual opera en la Torre Cosmopolitan bajo el nombre comercial de Pro Profit Labor de México.



El contrato fue realizado el pasado 9 de febrero por Oficialía Mayor del Ayuntamiento y tiene por objeto la prestación de “los servicios de asesoría profesional para el desarrollo del modelo de atención ciudadana, considerando la atención presencial, en línea e institucional”.



El documento, obtenido a través de la Unidad de Transparencia, establece que la empresa de Call Center está obligada a mejorar la efectividad de conexión de los ciudadanos que se comunican vía telefónica a las dependencias.



Además de hacer más eficiente el Sistema de Integral de Atención, abrir canales de comunicación entre el ciudadano y el Ayuntamiento, y posicionar las distintas Secretarías para atender las necesidades de servicios públicos.



En el contrato, que tiene como fecha de vencimiento diciembre de 2017, aparece como representante legal de la empresa Gustavo López Terminel, quien es socio fundador de Pro Profit Labor de México.

Con relación de la compañía Consultores Internacionales de Outtasking, S. de R.L. de C.V. fue creada en septiembre de 2014 y registró como socios fundadores a Rogelio Félix Castro y a Oliver Camacho Martínez.



Renovación ce contrato

El Ayuntamiento volverá a contratar a la empresa Consultores Internacionales de Outtasking para el 2018, sin embargo, el tesorero Municipal Ricardo Chavarría Morales no supo responder cuánto pagarán por sus servicios.



“No sabría en la nueva contratación si es más o es menos, todavía no se tiene, están haciendo una propuesta que hasta el 2018 sabremos como viene”, declaró.



Con relación del contrato del presente año, dijo que la Tesorería Municipal estuvo adscrita dicha adjudicación porque en ese momento era la que tenía el presupuesto, pero para el próximo año está “contemplado” sea desde el área de Atención Ciudadana de la Presidencia.



Explicó que la mencionada empresa les hizo un trabajo de integración de todas las acciones que lleva el gobierno municipal en materia de atención ciudadana.



“Ellos están recabando toda la información de los apoyos sociales que se le están brindando a la gente y lo que trata de hacer este sistema es integrar la información y darle seguimiento, de tal manera que nosotros podamos saber que ciudadano está acudiendo y a que dependencia”, detalló.



Además para no duplicar los apoyos otorgados a una persona, es decir, detectar si recibió un beneficio por parte de alguna dependencia para no volvérsela a dar en otra área, añadió el funcionario municipal.



También va encaminado a las reformas fiscales, indicó, ya que ahora les van a pedir que por cada uno de esos apoyos que le dan a la ciudadanía se timbre ante el SAT para que haya un registro del gasto del Ayuntamiento.



Dicho programa es prioridad para el alcalde ya que al inicio de la presente administración casi el 70% de las peticiones que se hacían no había respuesta o seguimiento porque no había control.



Ahora cada caso lleva un número de folio gracias al software y a parte evalúa a cada una de las dependencias, respecto a los respuesta, atención y tiempos de solución.