Recibe Diana gran regalo de Navidad

TIJUANA, Baja California(GH)

A los ochos minutos del 25 de diciembre se registró el nacimiento de Victoria, la bebé de la Navidad en el Hospital General de Tijuana, quien pesó 3 kilos con 15 gramos y 50 centímetros de altura.



El parto fue por la vía natural, siendo la tercera hija de la señora Diana Abarca Perdomo, de 29 años, presentando ambas un buen estado de salud para ser dadas de alta el mismo día.



“Estamos contentos porque es nuestro regalo de Navidad. Todos en la familia se sienten felices, aunque no falta quien en broma me pregunte por qué no me esperé a que pasara la fecha”, expresó la madre de la niña.



La doctora Alejandra Campos Bernal, subdirectora de la unidad hospitalaria, indicó que Victoria fue la primera de ocho niños que nacieron durante el trascurso de la mañana de este 25 de diciembre.



Cuidados prenatales

Durante 2016 se registraron cerca de 9 mil nacimientos en el Hospital General de Tijuana, de los cuales 33% correspondió a madres adolescentes, indicó la doctora Alejandra Campos Bernal.



La falta de cuidados prenatales se registra con mayor incidencia dentro del grupo de madres adolescentes, declaró, y este factor es el que eleva las probabilidades de desarrollar un padecimiento durante la gestación.



“Existen múltiples complicaciones dentro de este grupo, pero la principal se relaciona con la hipertensión durante el embarazo”, detalló.



Añadió que aunque se presentó un descenso en las cifras de natalidad en el Estado en 2016, la diferencia no es significativa al respecto de 2015.



NOMBRE

Victoria

SEXO

Femenino

PESO

3 kilos y 15 gramos

ESTATURA

15 centímetros

HORA DE NACIMIENTO

0:08 horas