Siguen a la espera de obras de bacheo en Infonavit Latinos

TIJUANA, Baja California(GH)

Con la ilusión de que en esta ocasión sí les cumplieran la solicitud que llevan años haciendo, los vecinos de Infonavit Latinos pidieron a las autoridades que les pavimentaran algunas de las vialidades.



En las campañas del año pasado, algunos candidatos les prometieron que se les haría una mejor construcción del suelo, y hasta el momento no se han acercado ni a revisar las condiciones del suelo.



“Es el colmo que los tres políticos que vinieron con el mismo compromiso, y ninguno a prestado atención al problema, y después salen con que no les compete a ellos hacer algo”, indicó Enrique Galindo, residente del área.



La molestia también radica en que uno de los funcionarios que se más se involucró, tiene familiares en la misma zona, por lo que ven necesario que al menos por esa razón hagan las reparaciones.



Los daños más graves han sido en calles como la Brasileños, Venezolanos, Acueducto o la Mexicanos, por lo que en varias ocasiones han expuesto ante las autoridades la necesidad de arreglar.



“Se han juntado firmas para llevarlas a la delegación y nos dicen con el tiempo que el documento se perdió o que no hay presupuesto, pero nosotros siempre hemos estado en disposición de pagar”, señaló el afectado.



Incluso, algunos de los perjudicados han tomado cartas en el asunto por su propia cuenta, pues al ver que tienen problemas con sus carros por caer en los agujeros y en ocasiones hasta les dan apoyo.



“Se supone que está prohibido ponerles cemento, pero a veces le echan a algunos espacios porque sí es muy necesario que arreglen, aunque no dura mucho el remedio que ponen”, agregó.