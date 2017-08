De super estrella a mujer: Gaga

TIJUANA, Baja California(GH)

Un retrato íntimo y sin restricciones de un año en la vida de Lady Gaga se encierra en el documental “Gaga: Five Foot Two” que Netflix transmitirá este 22 de septiembre.



La red de televisión por Internet anunció que el proyecto se estrenará en la edición de este año del Festival Internacional de Cine de Toronto (Canadá).



El guion de la historia recorre el telón detrás de la artista, su vestuario, ostentación y el glamour, así como fuera del escenario, en el estudio, tocando en acústico en su casa.



La ventana al más allá permitirá conocer una serie de altibajos personales, en la culminación del viaje de un año emocional.



Así como las complicaciones en sus relaciones personales hasta problemas de salud, del concilio en su círculo más íntimo y la conquista sus inseguridades.



De hecho, parte de estos pasajes ya se pueden apreciar en su cuenta de Instagram, donde la cantante ha compartido algunos cortos de lo que sus fanáticos podrán ver.



“Gaga: Five Foot Two” navega entre la división de su vida como superestrella y como mujer normal.



“Es un momento único cuando alguien es invitado detrás del velo para atestiguar la cruda realidad de un individuo, aún más cuando esa persona resulta ser una de las figuras más reconocibles, influyentes y vigiladas de la cultura actual”, dijo Lisa Nishimura de Netflix.



El documental es dirigido por Chris Moukarbel y producido por Heather Parry para Live Nation Productions, Bobby Campbell para Mermaid Films y Moukarbel.



Para saber

Lady Gaga adquirió fama como artista tras el lanzamiento de su álbum debut, “The Fame” en el 2008, que incluye los sencillos “Just Dance” y “Poker Face”.



Tras comenzar su gira “The Fame Ball Tour”, lanzó el EP “The Fame Monster” en 2009.



Su éxito le permitió realizar su gira de ocho meses de duración Monster Ball Tour, que se considera como una de las series de conciertos con mayores ingresos económicos generados en la historia de la industria musical.



Al detalle:

“Gaga: Five Foot Two”

Canal: Netflix

Estreno: 22 de septiembre

Personaje: Lady Gaga