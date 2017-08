Presentará Gobernador informe ante Congreso el próximo 1 de octubre

TIJUANA, Baja California(GH)

El próximo 1 de octubre el Gobierno de Baja California presentará al Congreso del Estado el IV informe de labores del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.



De acuerdo con el secretario general del Estado, Francisco Rueda Gómez, el pasado 23 de agosto el presidente del Congreso, diputado Edgar Benjamín Gómez les envió un documento para que definieran una fecha.



“Con la reforma electoral que se dio en la legislatura pasada, no se tomó en consideración algunas situaciones que en esta legislatura se están atendiendo como el ajuste o cambio de los periodos de sesiones”, comentó.



Debido a que tenían del 24 de agostos hasta el 1 de octubre para entregarlo, decidieron hacerlo en la fecha límite, ya que no solamente es entregar el documento sino el proceso de glosa de cada uno de los titulares de la administración estatal y de la procuradora.



Explicó que a raíz de las reformas que se dieron a nivel federal y local, se modificaron los periodos, el próximo Presidente de la República entrará dos meses antes, y la toma de protesta y la entrega de los informes serán dos mese antes.



Pero en la parte estatal no sucedió de la misma manera por lo que hubo una confusión de tiempos.



“A nadie se le olvidó, estaremos trabajando con el congreso para poder subsanar las ambigüedades o lagunas que pudieran existir”, aseguró.



Regularizan colonia Jardines de La Mesa

El viernes se firmó un convenio de regularización de la colonia Jardines de La Mesa (3 de Octubre) a través del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (Indivi).



Dicha colonia fue fundada en 1991 por el líder Ricardo Montoya Obeso mediante la invasión de predios.



Después de más de 25 años de no estar regularizado el lugar, cerca de 2 mil 200 familias podrán adquirir legalmente el predio en el que se encuentran.



Tome nota

1 de octubre es la fecha límite para cubrir el compromiso, señala Gobierno del Estado