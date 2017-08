Vence plazo para regularizarse a mil haitianos

TIJUANA, Baja California(GH)

El próximo 30 de septiembre se cumple el plazo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) otorgó para que los migrantes de origen haitiano den inicio a su trámite de regulación migratoria.



De acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) y asociaciones civiles, en Baja California aún quedan pendientes alrededor de mil haitianos sin regularizarse.



“Se realizó una clínica legal para asesorar a los que todavía no se han regularizado, en la que se les despejó las dudas que tenían y se les proporcionaron los datos y requisitos que deben cumplir”, detalló Soraya Vázquez, integrante del Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria.



Para agilizar el trámite, que en ocasiones se detenía por la falta de documentos que acreditaran la identidad de los haitianos, se instaló un módulo móvil de la Embajada de Haití.



El módulo se encuentra ubicado al interior de una zapatería en la 5 y 10 y es atendido por Christopher Faustin, quien les proporciona información a sus connacionales en el idioma materno.



Los servicios que se brindan aquí son de orientación y de trámite de los documentos oficiales, que el INM les solicita para acreditar y avalar de forma legal su identidad.



Los haitianos que han logrado obtener un empleo están bajo la expectativa de lo que podría suceder al no contar con una clave CURP, aseguró Vázquez.



Una parte de los haitianos que han cumplido con la regulación migratoria, a pesar de contar con afiliación en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), carecen de clave CURP que piden en la mayoría de las empresas para dar de alta a sus empleados.



“En otros estados esto no ocurre. Por eso pedimos que el INM en Baja California revise esto y pueda ayudar a los haitianos, que ahora tienen miedo de perder sus empleos”, declaró la activista.