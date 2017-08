Minimizan fallas estructurales de Nodo Exprés

TIJUANA, Baja California(GH)

Los trabajos de reparación en 21 pilotes del Nodo Exprés 20 de Noviembre no retrasarán más la conclusión de la obra.



“Que no se preocupe la ciudadanía, no tiene costo, el costo lo absorbe el contratista, la estructura no está dañada, hay seguridad para que haya tránsito vehicular en la parte superior e inferior”, dijo Gabriel Arvizu, delegado de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado en Tijuana.



Desde hace cuatro semanas descubrieron que los pilotes están inclinados, desmoronados, con exceso de cemento o con varillas al descubierto.



La empresa en los siguientes días presentará a Sidue una propuesta de reparación, la cual deberá incluir fichas técnicas firmadas por un perito responsable, indicó.



“La próxima semana vamos a fijar fechas, cuándo empiezan y deben terminar a través de un acta administrativa; no hay daño estructural ni afecta al puente del ferrocarril”, manifestó.



Respecto a los avances que registra la segunda fase informó que terminaron de colocar el concreto hidráulico en la parte izquierda del cuerpo en la parte de abajo por lo que seguirán con la parte derecha con lo que esperan abrir.



Revisión total

El Nodo se debe inspeccionar en su totalidad, no solo los pilotes dañados, expuso el presidente de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de BC, Víctor Manuel Escobar.



"Nosotros manifestamos la necesidad de que se haga una revisión estructural de toda la pilotación del nodo, no tan solo los que visiblemente se ven dañados", manifestó.