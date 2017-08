Intentan poner orden en los sobrerruedas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los fraccionamientos Villas del Campo y Salvatierra, además la Zona Norte, son los puntos detectados por la autoridad municipal con una problemática “grave” respecto a la instalación de mercados sobrerruedas.



El director de Inspección y Verificación Municipal, Luis Antonio Carreiro Galaviz, informó que son temas delicados especialmente por el horario y permanencia del comercio ambulante de una forma desorganizada.



“Detectamos la semana pasada un mercado sobrerruedas en Villas del Campo en donde tenemos un operativo permanente para que no se instalen, inclusive algunos comerciantes se quedaban a dormir en el lugar, lo cual no está permitido”, declaró.



Desde hace meses atrás iniciaron trabajos con dirigentes mercados sobrerruedas, explicó, para reducir las quejas relacionadas con horas de trabajo en una zona.



Respecto al tema de la basura, dijo que dichos comerciantes pagan para que una empresa al final de la jornada recoja la basura, por lo que invitó a la población a realizar las respectivas quejas cuando vean áreas sucias para que puedan multarlos.



Las infracciones por no recoger su basura pueden llegan hasta los mil 600 pesos, detalló.



Asimismo indigentes y residentes de la zona, añadió, venden sus mercancías y dejan sus desperdicios en el lugar a pesar que no contar con los debidos permisos.



La zona Norte

Carreiro Galaviz aseguró que la Zona Norte es un lugar conflictivo debido a que los indigentes que venden productos en las vialidades pueden ser violentos, razón por la que inspectores son acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).



“Recordemos que tenemos ahí la Canalización del Río Tijuana, y mucha gente se suma a los mercados a pesar de no contar con los permisos, cuando el mercado no está se queda la gente”, manifestó.



Hasta la fecha, aseguró, ha sido constante el retiro de vendedores en la calle Miguel F. Martínez, y las avenidas Coahuila, Baja California y Michoacán.



Capacitan a vendedores



Poco más de 200 comerciantes ambulantes de la Línea Internacional recibieron un curso de capacitación a cargo de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y la Secretaría de Turismo (Secture).



“Queremos tener una mejor oferta comercial turística y de servicios, estamos en un programa de capacitación a los empresarios en materia de mejor atención”, declaró el presidente de la Canaco Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



Manifestó que los vendedores de la garita es el último contacto con México que tienen los turistas extranjeros que viajan en auto.



“Es importante que nos veamos bien vestidos, la atención, la sonrisa, hay muchas cosas que a lo mejor no podemos resolver, lo que sí podemos resolver es nuestra disposición, el buen trato”, dijo.



ESTHER HERNÁNDEZ