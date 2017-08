Arman plan de 100 días para combate a inseguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Para combatir el robo de vehículos y de comercios en una primera etapa, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSP) y la organización internacional ProJusticia iniciarán a principios de septiembre un programa que busca resultados en 100 días.



El presidente del CCSP, Juan Manuel Hernández Niebla, explicó que el programa conocido como “De resultados rápidos” atenderá primero estos delitos, y después podrá ampliarse, según sus resultados, a otros como homicidios o narcomenudeo.



Añadió que la estrategia inicia en Tijuana, pero también se quiere replicar en el resto de los municipios de Baja California.



“El objetivo fundamental es establecer una metodología que se llama ‘De resultados rápidos’, resultados rápidos en 100 días, en esta metodología se identifica un problema, se segrega y se le ponen todas la variables que se puedan combinar para la solución”, detalló.



ProJusticia forma parte de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, también conocida por sus siglas en inglés, USAID, especificó el presidente del CCSP.



“Trajeron una facilitador, una inglesa con mucha experiencia en la materia, y aquí básicamente más que nada fue la identificación, la segregación del problema y los objetivos que se están buscando”, expuso.



Hernández Niebla especificó que el programa comprende la sanción en las condenas; las suspensiones condicionales para que hagan trabajos sociales; acuerdos reparatorios, es decir que repongan lo que se robaron, y las prisiones preventivas.



“Es una metodología que ha dado buenos resultados no nada más en el área de seguridad a nivel mundial”, agregó, “Chihuahua a través de ProJusticia aplicó un programa similar, y ahora sí que no hay peor lucha que la que no se hace”.



Los testimonios

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado (CCSP) y ProJusticia convocaron ayer a una reunión en la que estuvieron presentes autoridades en materia de seguridad, y se formaron dos equipos de trabajo.



“Estamos formando un grupo de trabajo junto con las autoridades para analizar el poder en microcosmo y empezar a atacar algunos delitos que nos viene golpeando fuertemente”, dijo el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Mario Escobedo Carignan.



Detalló que este programa es independiente de la Cruzada por la Seguridad que encabeza el Gobierno del Estado.



“Nos preocupa el que se libere gente que ha purgado penas y que no está readaptada socialmente, en términos generales. No nos terminan de cuadrar las cifras, pero hubo 3 mil o 5 mil reos que fueron liberados producto del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) de El Hongo”, manifestó.



Al encuentro acudieron la procuradora de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra, y el secretario de Seguridad Pública de Tijuana, Marco Antonio Sotomayor, entre otros.



Números

1,690

Robos a comercio con violencia en Tijuana durante 2017





523

Robos a comercio sin violencia en 2017



6,284

Robos de vehículos sin violencia en Tijuana durante 2017



663

Robos de vehículos con violencia en 2017