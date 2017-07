Canaco celebra aniversario 91

TIJUANA, Baja California(GH)

Comerciantes de la ciudad celebraron el 91 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR ) TIJUANA, con un evento organizado en las instalaciones del organismo empresarial.



Al tomar la palabra, el presidente de este organismo empresarial, Mario Escobedo Carignan, agradeció a la concurrencia a esta gran celebración, ante quienes destacó que esta Cámara tiene mayor fuerza en el Noroeste del país.



“Quiero agradecer la oportunidad de convivir con nuestros ex presidentes, la verdad es que Cámara de Comercio, como organismo empresarial, es de los organismos mejor vertebrados, con mayor presentación del Noroeste del país, somos un organismo abre puertas por naturaleza, que nos permite acercarnos con los tres niveles de gobierno”, destacó.



La Cámara de Comercio, dijo, ha pugnado por mejores condiciones para el comercio de la frontera y ha planteado propuestas para mejorar la competitividad de los sectores que representa.



“Lo logrado hasta hoy tiene que ver con el trabajo representado de los expresidentes, después de 91 años de esfuerzo, agradezco la oportunidad que se me ha dado por representar un organismo muy bien reconocido a nivel central, hay muchas cámaras importantes en la frontera, pero todas voltean a la cámara de Tijuana”, planteó.



Una característica de la Cámara de Comercio de Tijuana, dijo, es que ha sido una Cámara de lucha, que ha vivido momentos sumamente complicados, lo cual lo puede constatar cada uno de los ex presidentes que han estado al frente de este organismo.



“Somos la única ciudad compite con la ciudad de San Diego, y una de las tres ciudades que convive con el Estado de California, hemos vivido condiciones de libre comercio internamente (…) no nos asustó cuando se iba a firmar el Tratado de Libro Comercio (TLC), si nos pegó que se eliminará la zona libre que nos brindaba una gran competitividad; sin embargo estamos aquí y seguimos liderando, la actividad comercial del país, seguimos representando la competitividad del comercio en la ciudad fronteriza del país. Lo hacemos porque somos gente de lucha en el país”, indicó.



“No sólo representamos a los afiliados de la Cámara, representamos a un sector, sino porque siempre hemos reconocido que somos un organismo intermedio: somos un organismo que representamos al sector, pero también representamos a la comunidad y también tenemos un compromiso de estar generando mejores condiciones de vida para los tijuanenses y bajacalifornianos, eso lo hemos sentido quienes hemos tenido el privilegio de representar a este organismo empresarial”, acotó.



A nombre de los ex presidentes, tomó la palabra Héctor Santillán Muñoz, quien a grandes rasgos mencionó que le tocó enfrentar varias situaciones complicadas, como el hecho de que esta región es poco entendida por las autoridades centrales.



Asimismo felicitó a Escobedo Carignan, por impulsar acciones para promover el consumo local, como lo es la campara “Yo Compro en Tijuana”.



Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Tijuana, fue fundada el 26 de julio de 1926 por un grupo de empresarios pioneros de la actividad turística y comercial; bajo el objetivo de representar, promover y defender los intereses del sector empresarial ante las diferentes instancias gubernamentales.



Entre los expresidentes que asistieron a este festejo se encuentran David Saul Guakil (1996-1997) Héctor Santillán Muñoz (l982), Octavio Corona Flores (1987-1988), Porfirio Díazgonzalez y Jiménez (1992), Jorge E. Valenzuela Moreno (1999-2000), César Cázarez Trewarta (1971) César Cázares Diaz de León (2006-2008) y Gilberto Leyva Camacho (2014-2017).