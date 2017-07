Son presa para el narco los jóvenes sin estudios y sin trabajo

TIJUANA, Baja California(GH)

Los jóvenes que no tienen acceso a una educación escolar ni oportunidades de un trabajo digno tienen una alta posibilidad de ser reclutados por los narcotraficantes.



Así lo consideró el director ejecutivo nacional de Jóvenes Constructores de la Comunidad A.C., José Garrido Susacasa, quien dijo que las mujeres y los hombres entre 10 y 18 años que están fuera del sistema educativo han consumido mariguana y otros tipos de drogas.



De acuerdo al Sistema Educativo Estatal (SEE) en el ciclo escolar 2015-2016 68 mil 744 jóvenes ingresaron a la preparatoria, pero sólo concluyeron 61 mil 588.



“El que está aprovechando esta situación es el propio narco. Al no garantizar que estos jóvenes tengan acceso a una educación y sin una oportunidad de empleo, el narco es el que está aprovechando la productividad de estos jóvenes”, lamentó Garrido Susacasa.



Y agregó que otros de los factores para el ‘caldo de cultivo’ de las actividades ilícitas son los condiciones de pobreza extrema y bajos salarios.



“Son las razones por las cuales se acercan los narcomenudistas y los jóvenes lo aceptan porque prefieren ganar un mayor sueldo en el narco a estar ganando un sueldo de maquila”, explicó el director de la AC.



