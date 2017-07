Paseo de la Fama incluye a once personajes destacados

TIJUANA, Baja California(GH)

Este miércoles fueron galardonados 11 personajes destacados binacionales en el Paseo de la Fama por llevar en grande el nombre de la ciudad de Tijuana.



El evento fue realizado en el patio interior del Palacio Municipal, en donde el presidente de Tijuana Innovadora, José Galicot señaló que el reconocimiento tiene como objetivo agradecer a los personajes que trabajan a favor de la ciudad y mejorar la relación Tijuana-San Diego.



Asimismo anunció que en el Baja California Center tendrán un espacio especial para mostrar a los mas de 170 personajes destacados en la historia del municipio.



En la edición número 14, los personajes destacados son:



1. Adriana Eguía, directora de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana.



2. Denise Moreno Ducheny, senior Policy Advisor en UCSD.



3. Elvia Félix, makeup artist y fundadora del Beauty Collective LAB.



4. Jaime Iván Castillo, joven investigador en Varsovia y miembro de la Asociación Genómica de Australasia.



5. Miguel Ruiz, médico y autor bestseller de textos “neochamanísticos”.



6. Paul Gangster, director del Institute of Regional Studies of the Californias.



7. Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, asociación dedicada a la conservación de la calidad en los cuerpos de agua.



8. Rodrigo Valle Hernández, fundador y Presidente de Grupo Tersa.



9. Sandra Dibble, periodista del periódico San Diego Union-Tribune.



10. Tania Arrayales, esgrimista campeona de la Copa del Mundo Junior de Esgrima.



11. Toros de Tijuana, equipo profesional de beisbol; Campeones Zona Norte en la Temporada 2016 de la Liga Mexicana de Beisbol.