Consideran a actual modelo de enseñanza como poco efectivo

TIJUANA, Baja California(GH)

El actual modelo de enseñanza es uno de los múltiples factores para que el grupo social conocido como “nini”, caracterizado porque los jóvenes ni estudian ni trabajan, incremente.



Así lo consideró Hugo Writhe, catedrático de la Universidad de Tijuana (CUT), quien dijo que la oferta y espacios educativos tienen que ver en esta situación.



De acuerdo, al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el 2016 aumentó el número de jóvenes que no estudian ni trabajan, colocando a la población “nini” con 6.8 millones de personas entre 15 y 29 años.



“Ellos son el resultado de muchos factores sociales, en donde la oferta educativa no es tan positiva o constructiva como debería de serlo. Por ejemplo, nuestra educación está basada en muchos sentidos en aprender información, pero no está fundamentada para aplicarla, crear soluciones y crear respuestas de esa información”, argumentó Hugo Writhe.



Y agregó que la poca libertad para que los jóvenes sean creativos provoca que no encuentren soluciones alternas a los problemas.

“Por ejemplo una persona sin creatividad se queda encerrada en el baño si no tiene la llave se va a quedar encerrado.



Mientras que una persona creativa intentará meter una tarjeta a la cerradura, escaparse por la ventana, etcétera”, ejemplificó el catedrático del CUT.



Para evitar que los ‘ninis’ aumenten, Hugo Writhe propuso realizar cambios en el formato de la educación y fomentar la creatividad tradicional a través de los juegos, explorar distintas estrategias que le permitan al alumno resolver problemas.