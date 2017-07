Podría Congreso de BC ordenar que se revisen finanzas de municipios

TIJUANA, Baja California(GH)

En próximas fechas el Congreso del Estado podría exhortar al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California a revisar las finanzas de los municipios especialmente a Tijuana con el tema de los arrendamientos.



“Que no se esperen a los tiempos que ellos tienen contemplados para revisar las finanzas, que lo hagan ahorita, que realicen una auditoría emergente y urgente al Gobierno municipal”, declaró el diputado local Luis Moreno Hernández.



Esto con el objetivo de sacar de dudas a la población sobre los señalamientos que existen con la falta de transparencia y la aparente corrupción.



Hasta el momento la revisión del contrato de los camiones de basura todavía no ha iniciado debido a que primero tienen que ponerse de acuerdo para la creación de una Comisión Investigadora, situación que, dijo, es urgente.



“Yo creo que iría en dos vías la propuesta, la primera tiene que ver con la creación de la Comisión Investigadora que podrían ser los miembros de la Junta de Coordinación Política, que puedan entrar a revisar los remas de las concesiones y licitaciones”, expresó.



El tema procederá al asegurar que la mayoría ya no está en los congresos o cabildos sino en las manifestaciones en las calles.



Defiende señalamientos

Al ser cuestionado sobre los constantes señalamientos realizados por los regidores de Encuentro Social en contra de las decisiones de la administración municipal encabezada por Juan Manuel Gastélum Buenrostro, aseguró ser totalmente sociales.



“El PES desde hace tres años anunció que íbamos a ser un partido de oposición a la corrupción y aquellos que representen la corrupción se convierten en adversarios del partido”, manifestó.



Prefiere, aseguró, que los califiquen de ser oposición intransigente a ser corruptos, por lo que seguirán señalando los temas que consideren no haga el Gobierno a favor de la población.