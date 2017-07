Autoridad no vigila eventos en La Presa

TIJUANA, Baja California(GH)

Los eventos de “off road” que tradicionalmente se llevan a cabo los domingos en el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez son organizados sin el permiso de las autoridades de seguridad.



El domingo por la tarde, un joven identificado como Gerardo García falleció después de que el automóvil que conducía se volcó mientras derrapaba en el vaso de La Presa.



La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), mediante el departamento de comunicación, apuntó que los agentes de la Policía Municipal no acuden a dichos eventos porque se llevan a cabo de forma ilegal.



Se añadió que los organizadores de ese tipo de actividades actúan sin permisos y sin tomar las medidas de seguridad necesarias.



La SSPM apuntó que cuando alguien quiere realizar un evento de ese tipo debe solicitar permisos a la delegación correspondiente, sin embargo, la gente sigue acudiendo pese a que está consciente de que se desarrollan ilegalmente.



El subdirector de Bomberos Tijuana, José Luis Jiménez, informó que por parte de la corporación no se tienen planteadas estrategias para evitar accidentes en dichos eventos porque no está dentro de su jurisdicción.



“No se tienen operativos específicos porque esa es cuestión de Seguridad Pública”, comentó.



El domingo, elementos de Bomberos Tijuana atendieron al joven en el Corredor 2000, cuando era llevado al hospital, declarándolo como fallecido.



Sin vigilancia

Ayer, el vaso de la presa Abelardo L. Rodríguez se encontraba sin vigilancia por parte de autoridades de seguridad municipales, estatales o federales.



La muerte de Gerardo García se suma a la de Máximo de 17 años, quien murió en circunstancias similares en 2015.