Quedan 12 mil fuera de 'prepa' pública en BC

TIJUANA, Baja California(GH)

De acuerdo a los resultados de admisión a la educación media superior por parte del Sistema Educativo del Estado, 12 mil jóvenes no entrarán a una preparatoria pública de Baja California en el próximo ciclo de la Entidad, de los cuales solo 43 mil lograron ingresar a un plantel público.



En el caso de Tijuana, 24 mil jóvenes aplicaron para una institución pública, pero solo fueron seleccionados 17 mil aspirantes.



La directora de Educación Media Superior (EMS) en el Estado, Olga Lidia Gutiérrez Gutiérrez, informó que ya no hay espacios en los bachilleratos públicos.



Sin embargo, aseguró que todos los egresados de secundaria podrán continuar sus estudios a través de la beca “Todos a la prepa”, la cual cubrirá durante los tres años de bachillerato privado las cuotas de la inscripción, mensualidad o reinscripción.



De acuerdo al último reporte de las autoridades educativas, este apoyo lo han aceptado 7 mil 401 jóvenes en todo el Estado.



Por ello, jóvenes y madres de familia han acudido a los Módulos de Atención de la EMS para buscar alternativas de estudios.



Los que no quedaron

Cristhian Armando Ramírez fue uno de los miles de jóvenes que se quedaron sin lugar en las tres preparatorias que eligió durante el proceso de admisión.



“En ninguno pasé el examen. Vengo para ver si me dan mi beca”, dijo.



Este proceso también preocupó a las madres de familia, entre ellas a la señora Silvia Peña, quien buscó espacios disponibles en el Cbtis del Rubí, Conalep Tijuana II, Cobach Rubén Vizcaíno, entre otros planteles.



“Mi hijo no hizo examen, porque anteriormente se me había salido de la escuela y preferí mejor no seguirle pagando su colegiatura en una escuela particular de la 5 y 10.



“Empezó a tener malas amistades en la prepa. El primer semestre se lo pagué completo, pero no iba. Entonces, yo lo tuve que internar en un centro de rehabilitación para que él valorara; ya tiene seis meses ahí, y dice que ahora sí quiere estudiar, por eso vine a buscar esta beca”, explicó.



Con el apoyo del Gobierno los jóvenes serán aceptados en uno de las 50 instituciones particulares, entre ellas, José Vasconcelos, CIES y Reino Unido.



Al respecto, la joven Dulce Moreno expresó que es una oportunidad increíble y algo muy útil.



“Muchos jóvenes por no tener ficha o por cualquier razón no entran a la prepa, pero si vinimos buscar (una oportunidad) es porque de verdad queremos estudiar”, expresó.



Aunque sí notará la diferencia del plan escolar, agregó, porque en la preparatoria pública hay mayor número de horas y más oportunidades; y en una privada, son pocas las horas de estudio.



Los Módulos de Atención también atienden a las personas que interrumpieron sus estudios, como Juan Luis Galindo, quien truncó su preparatoria por problemas personales.



“La verdad no tengo dinero, pero quiero pedir el apoyo. Si me lo dan, estaré muy agradecido”, expresó.



AL DETALLE

Los módulos de atención

-Atienden hasta el 4 de agosto, de 8:00 a 15:00 horas

-Lugar: Centro de Formación Ciudadana, de la Calle Perimetral 7125, Tercera Etapa Zona Río, 22222