Seguirá jornada de prótesis ocular

TIJUANA, Baja California(GH)

“En 1993 recibí un impacto de bala de 9 milímetros en el ojo, me explotó dentro de la cara. Mi caso es uno de los más delicados, porque el párpado se paralizó, porque la bala entró en el ojo, entonces me quedé sin cavidad”…



Es el testimonio de Josué Noé Jiménez, quien como cientos de personas, tiene la esperanza de recibir una prótesis ocular durante la jornada gratuita que el Club de Leones A.C., realiza en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), campus Tijuana.



“Este servicio es con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas de escasos recursos que requieran intervenciones relacionadas con los problemas de vista”, comentó el director del club, Víctor Manuel Cortés.



“Aquí me dan una posibilidad de tratar mi caso, tal vez logre tener una prótesis.



Creo que si esta información llegó a mi vida es por algo y pienso aprovecharla”, se entusiasmó Josué Noé Jiménez.



Así, el único requisito para que la persona sea candidata a esta intervención es que tenga la pérdida parcial o total de un globo ocular. Además del ahorro del tratamiento, que va desde 15 hasta 30 mil pesos, el paciente tendrá la oportunidad de sentirse mejor consigo mismo para ser parte de la sociedad



Las personas que estén interesadas en recibir la prótesis escolar deben llamar al 255-48-28 y 664-246-14-88. O acudir directamente a UABC para que sean atendidas durante la jornada gratuita.



Hay que recordar que esta campaña finalizará el día viernes.