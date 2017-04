Preocupa a empresarios problemática de autos irregulares

ENSENADA, Baja California(GH)

La proliferación de autos irregulares de procedencia extranjera, introducidos ilegalmente desde los Estados Unidos en su mayoría, es motivo de mucha preocupación en el sector privado por todos los problemas que representan para la sociedad, señaló Marco Antonio Coronado Valenzuela.



El presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada (CCEE), indicó que no se tienen registros oficiales ni fidedignos de cuántos vehículos de los llamados “chocolate” transitan por las calles de la entidad, pero cifras estimadas manejadas por algunas autoridades y representantes populares apuntan que son entre 650 y 800 mil, conservadoramente hablando.



No obstante, si son esas cifras, más o menos, la problemática es mayúscula, aseveró, ya que al no haber controles, muchas de esas unidades pueden ser empleadas para cometer delitos sin dejar huella que las autoridades puedan seguir para esclarecerlos, lo que incrementa los niveles de impunidad.



Subrayó que los autos “chocolate” también son un elemento que contribuye a la pérdida de la calidad medioambiental ya que por su antigüedad, muchos de éstos casi chatarra, son altamente contaminantes por la cantidad de emisiones tóxicas que despiden, además de que no son sujetos de ningún tipo de regulación.



La gran cantidad de éste tipo de autos descompuestos o inservibles, son un problema de salud por el polvo, basura que acumulan, además de ratas, cucarachas y otros insectos que los utilizan como hábitat, además de que estorban el tránsito, señaló Coronado Valenzuela.



El dirigente empresarial dijo que la problemática tiene su origen no solamente en la necesidad de mucha gente en contar con un vehículo para trabajar o transportarse, sino en la red de complicidades que se dan para su internación al país y por la tolerancia de las autoridades para que transiten libremente por las calles de Ensenada y del resto de la entidad.



Coronado Valenzuela dijo que hay convenios entre la federación, estado y municipios, “y si no hubieran, que los hagan”, para actuar en contra de este problema, que, de no atenderse de manera urgente, será incontrolable por sus connotaciones, políticas, económicas y sociales.



La tolerancia de los vehículos irregulares incentiva el incumplimiento de la Ley, además es altamente injusto porque hay un amplio sector de la población de todos los niveles económicos que hacen un esfuerzo por importar sus unidades y pagar sus impuestos al estado por emplacamientos y revalidaciones, aseguró.



Ni siquiera se puede justificar en todos los casos que se trata de una necesidad económica de los propietarios, señaló, ya que muchos son de modelo reciente y marcas de lujo que no cualquiera puede adquirir aún que sean usados.



El presidente del CCEE dijo que el sector empresarial apoya los esfuerzos que han hecho el estado por elaborar un padrón de autos de procedencia extranjera sin importar por medio de la Secretaría de Finanzas, y la intención del gobierno municipal por hacer lo propio a través de la Secretaría de Seguridad Pública y tránsito.



Sin embargo, advirtió, estos esfuerzos solo resolverían una mínima parte del problema, por lo que urge que haya coordinación entre los tres niveles de gobierno para que, en base en las leyes, competencias y acuerdos, den solución a la problemática de una vez por todas.