Se manifiestan contra impuesto al alumbrado público

ENSENADA, Baja California(GH)

Más de 50 ciudadanos se manifestaron afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para solicitar que sea excluido de su recibo el cobro individual del Impuesto al Alumbrado Público (IAP).



El Presidente del Partido del Trabajo en el Estado, Armando Reyes Ledesma, puntualizó que la CFE no está facultada para cobrar ese impuesto que son alrededor de 52 pesos más IVA en cada recibo facturado.



“Le vamos a solicitar al presidente Municipal, Marco Novelo, que elimine el cobro de ese derecho porque es totalmente inconstitucional, ya hay jurisprudencia de la Suprema Corte y dejo en claro que los Ayuntamientos no pueden cobrar ese impuesto a los ciudadanos”, señaló.



Consideró que es injusto que personas de la tercera edad que tienen recibos de alrededor de 150 pesos, además deben pagar ese impuesto de casi 60 pesos, afectando su economía.



“Hay personas que batallan para pagar su recibo y les quieren cobrar por el alumbrado público de manera ilegal, arbitraria y abusiva porque la CFE les corta la luz si no pagan ese impuesto”, denunció.



Por su parte, Ramona Vizcarra Real de la Colonia Lomitas, mencionó que en su último recibo tuvo que pagar 990 pesos.



“Todo mi dinero se va en pagar camiones, comida y la luz, mi hija está discapacitada porque le cortaron un pie y yo soy la que la ayuda, yo batallo mucho y no es justo que nos quieran cobrar por algo así”, expresó.



Asimismo, Guillermina García Vázquez de los Encinos, dijo que es incongruente que el gobierno quiera cobrar por el alumbrado público, cuando gran parte de las colonias no tienen iluminación.



“En mi calle las lámparas no sirven, yo uso bastón y me he caído varias veces en la banqueta, además hay una gran cantidad de robos por lo mismo, me parece injusto que quieran cobrar algo que ni siquiera tenemos”, declaró.