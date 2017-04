Estados Unidos mantiene alerta para no visitar BC

ENSENADA, Baja California(GH)

Ante el incremento de índices delictivos en Ensenada, el Director de Proturismo, Amador Arteaga Sahagún, confirmó que el Departamento de Estado de los Estados Unidos mantiene alerta naranja para no visitar Baja California.



“El Departamento de Estado manda alerta cada mes y Baja California ha estado en alerta los últimos tres meses como un lugar peligroso para visitar cuando los turistas vienen por carretera, las líneas navieras hasta ahorita no han hecho ninguna recomendación a sus pasajeros”, declaró.



De acuerdo a la página del Departamento de Estado, existen dos tipo de alerta, la amarilla advierte sobre eventos a corto plazo que el turista debe tomar en cuenta para planificar su viaje, por ejemplo, periodo electoral en donde suelen darse huelgas o manifestaciones o cuando se trata de una alerta de salud como un brote de H1N1.



Por otra parte, la alerta naranja es para advertir al turista que sea cuidadoso y que solamente acuda a dicho país si es necesario, ya que en los últimos meses ha mostrado problemas como gobierno inestable, intenso crímen o violencia, o ataques terroristas constantes, dependiendo el caso.



Actualmente Estados Unidos mantiene alerta naranja para Baja California, por considerar que es una zona peligrosa para los turistas cansándose en las tasas de homicidios del año pasado.



“Tenga cuidado en el estado norteño de Baja California, particularmente en la noche. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California, el estado experimentó un aumento en las tasas de homicidios de enero a julio de 2016 en comparación con el mismo período del año anterior, aunque la mayoría de estos homicidios parecían ser asesinatos de organizaciones criminales, las luchas entre grupos delictivos han resultado en delitos violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos estadounidenses”, detalla.



El Director de Proturismo consideró que es una situación delicada, sin embargo, destacó que hasta el momento han tenido buena comunicación con las líneas navieras, para que sepan que hasta el momento no ha habido ningún incidente donde haya resultado afectado un turista.



“Hasta el día de hoy la percepción de las líneas navieras es que Ensenada es un destino seguro, sin embargo, el tema de los delitos de alto impacto nos tiene en el ojo del huracán porque desgraciadamente se están dando muchos homicidios desde inicio de este año”, indicó.



Finalmente, destacó que este año la meta es llegar a un total de 270 arribos, esto gracias a que la línea naviera Carnival tiene programados 200 arribos; la línea naviera Princess tiene alrededor de 43 arribos y Disney tiene programados 14 arribos para después de septiembre.