Vecinos de El Salitral temen por pirómana que quema pastizales

ENSENADA, Baja California(GH)

Desde el mes de agosto del año pasado, una joven desaliñada se ha dedicado a prender fuego en las parcelas de sembradíos en la zona de El Salitral, en la delegación Maneadero, lo que tiene a los vecinos preocupados.



Los dueños de los ranchos señalaron que los terrenos tienen hasta 20 hectáreas, por lo que, cuando se dan cuenta de que la mujer prende fuego, el incendio se puede propagar en lo que llegan hasta el lugar del siniestro.



“Ella empieza a quemar donde ve hierba seca, bonchecitos de hierba y lo prende; prende un pedacito y luego otro”, comentó una vecina que prefirió omitir su nombre.



En unión con los demás residentes de la zona, dijo que cuando llaman a la policía para reportar los hechos, la respuesta es que no hay unidades para esos casos.



“Ahorita ya empezó a ponerse más grave el asunto, porque ahorita está seco y la hierba está muy grande en los terrenos baldíos”, mencionó.



La noche del pasado lunes la joven provocó un incendio que alertó a los vecinos y del que creyeron se trataba de una maquiladora reconocida en la zona; sin embargo, se trató de una parcela en la que no había sembradíos y no hubo pérdidas humanas ni materiales.



Una de las afectadas, que por seguridad no quiso dar su nombre, comentó que alrededor de ese terreno hay casas de cartón o móviles, de los trabajadores del campo, que pueden prenderse con gran facilidad.



Debido a que no se tienen fotos de la presunta agresora y que desconocen su nombre, las autoridades les han indicado que no pueden hacer nada al respecto, aunque los mismos vecinos la hayan “atrapado” haciendo la maldad.



“¿Qué está esperando la policía, que se queme una casa, que se muera una persona para que la puedan agarrar?”, reclamó la vecina.



Luego de controlado el incendio, la joven testigo comentó que los vecinos no durmieron por estar al pendiente de que no volviera a ocurrir, pues la responsable se pasó la noche rondando por las parcelas.



Los inconformes señalaron que están dispuestos a cooperar entre todos para internarla en algún centro de rehabilitación o ayudarle en algún tratamiento que la mantenga lejos de sus parcelas y rancherías.