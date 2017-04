Elogia animación hecha en México

TIJUANA, Baja California(GH)

“Creo que la animación en México ha venido alcanzado espacios muy grandes ahora con lo de Jorge (Gutiérrez) y Sandra (Equihua) en ‘El libro de la vida’, los estudios Boxel (en Tijuana), creo que deben poner mucha atención en México porque está creciendo la industria y van a estar en el reflector muy pronto”, vaticinó David Andrade.



El experto en animación estuvo en Tijuana como parte de las actividades que el Consulado de Estados Unidos en esta frontera realiza con jóvenes dentro de la temática “Arte y violencia”.



“La visita es para brindar la buena voluntad y la buena fe de los Estados Unidos”, destacó el creativo quien se encuentra trabajando en la tercera temporada de “The Man in the High Castle”.



Trabaja en cine y videojuegos

A lo largo de su carrera, el joven originario de Florida y con más de una década de trayectoria ha demostrado la versatilidad de su talento, sobre todo en cine como los filmes “Percy Jackson 2” producida por Fox y en la industria de los videojuegos con “Transformers: Fall of Cybertron” publicado por Activision.



Hace diez años fue cofundador de Theory Studios la cual fue nominada al premio de la Sociedad de Efectos Visuales por su trabajo en la serie “The Man in the High Castle”.



Andrade destacó que si bien hay videojuegos violentos como “Call of Duty”, hay divertidos como los que produce Nintendo.



“Pero realmente son puentes, hay auditorio para todos, así como hay películas de terror, sí hay violencia, pero son puentes que pueden unir, que es lo que cuenta”, sostuvo.



Entre sus proyectos a corto plazo está realizando la serie “Rain Clouds” que es una pareja de figuras animadas dirigidas a los niños donde se resalta la amistad.



“Es muy popular en YouTube, tenemos mucho auditorio para esta animación y en eso es en lo que estamos trabajando”, explicó.