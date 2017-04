Alcalde considera exagerada alerta de viaje a Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

La alerta emitida por el Reino Unido para que sus ciudadanos extremen precauciones al viajar Tijuana fue considerada como exagerada por parte del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



En recientes fechas el Gobierno inglés actualizó su alerta de viaje para México, debido a los altos índices de violencia en el País, especialmente en los estados de Coahuila, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Durango y Baja California, específicamente a Tijuana.



“Me llama la atención que Reino Unido haya hecho eso; está en todo su derecho, ellos pueden dirigir a dónde les gustaría que sus ciudadanos visitaran, yo no pudiera decir que están mal, si ellos consideran que era bueno para sus ciudadanos adelante”, expresó.



Actualmente la ciudad atraviesa por una ola de violencia que ha dejado más de 500 personas ejecutadas desde el inicio de la actual administración municipal, entre ellos un policía municipal.



El munícipe dijo que corroborará que la información sea verídica debido a que en repetidas ocasiones ese tipo de notas circulan en las redes sociales y son falsas, sin embargo revisará si se han violentado las garantías de algún ciudadano británico.



Reiteró que la autoridad municipal está trabajando en el tema de violencia, reconociendo el problema existente con los homicidios pero muchas de las estrategias no las puede compartir para no alertar a los delincuentes.