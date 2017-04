Continúa espera de camiones para recolección

TIJUANA, Baja California(GH)

Será hasta la tercera semana de mayo cuando lleguen a la ciudad los 40 camiones de traslado y transferencia de basura que serán rentados a una empresa nacional.



El alcalde Juan Manuel Gastélum reiteró que de acuerdo con datos proporcionados por la Tesorería Municipal, les conviene arrendarlos debido a que es más barato que comprarlos.



Sin embargo, manifestó que desconoce los montos que pagarán por dichos servicios.



“No faltará quien diga: Es que no van a ser tuyos”, declaró, “¿y para qué quiero que sean del Ayuntamiento? Si se descomponen habrá mantenimiento, es responsabilidad de la empresa, si no sirven, no pago”, expresó.



Las razones por las que el Ayuntamiento no ha brindado información sobre la renta de camiones de basura son desconocidas para el Primer Edil.



En recientes fechas fue solicitado a través de la Unidad de Transparencia el nombre de la empresa y el monto de los pagos mensuales, sin embargo respondieron que la información era confidencial.



“Debe de haber una razón por la cual no se ha generado esa información, dejen revisarlo”, declaró.



En otro tema, reconoció que ha faltado comunicar los trabajos en materia de seguridad a la población, lo que ha llevado a generarse una percepción de que la Policía Municipal no está realizando su trabajo.



Continuarán con la coordinación con el Ejército, la Marina, la Policía Estatal Preventiva, y Policía Ministerial con el objetivo de disminuir los índices delictivos que van al alza.