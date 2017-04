Insuficiente protección a menores

TIJUANA, Baja California(GH)

Aún no se ha podido garantizar el derecho de las niñas, niños y adolescentes en Baja California de vivir sin violencia, por lo que las autoridades e instituciones correspondientes deben estar al pendiente y trabajar para que se cumpla.



Así lo dijo la presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, en el foro estatal Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.



Manifestó que la ONU ubica a México en el sexto lugar de América Latina en tener un alto número de homicidios entre niños y adolescentes.



“Estos son datos que nos deben alarmar, que cada quien debe trabajar desde el ámbito de su competencia. En el mes de abril se hacen muchos festejos, se entregan juguetes, pero no podemos dejar de contactarnos con la realidad de Baja California”, indicó.



Es necesario que la sociedad mexicana, apuntó, reflexione para trabajar con políticas públicas que tengan perspectivas en la niñez.



El enemigo en casa

Las madrastras o los padrastros son quienes principalmente maltratan a las niñas, niños y adolescentes, informó la procuradora para la Defensa de los Menores y de la Familia, Consuelo Luna Pineda.



“Quien hace daño sigue siendo el núcleo familiar cercano, principalmente con la presencia de algún padrastro o madrastra”, lamentó.



Como el caso del niño Usiel Jiménez Hipólito, recordó, a quien su padrastro le quitó la vida después de haber abusado de él.



Además, agregó, van en aumento los casos en que los hermanos mayores son los que cuidan a sus hermanos menores.



Prohibir la educación escolar y no contar con un registro de nacimiento son algunos de los casos que atiende la Procuraduría para la Defensa de los Menores y de la Familia, detalló.



Por esa razón, dijo, seguirán trabajando para prestar asesoría y representación a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos.