A la baja denuncias en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

En los últimos siete años la denuncia de delitos en la Entidad ha disminuido un 10%, reveló el nuevo presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla.



“La cultura de la denuncia en Baja California va a la baja, cada vez las personas denuncian menos delitos”, indicó.



Lo anterior, comentó, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).



Además, refirió que solo 10% de los delitos son denunciados, también tomando como referencia la Envipe.



El tema de inseguridad en Baja California se encuentra “muy, muy difícil”, indicó, aunque aún no se llega a los niveles de los años 2007 y 2008.



“Pero ciertamente encontramos una situación muy preocupante, el número de homicidios sí está por encima de los números que estaban durante esos años álgidos”, manifestó.



Aunque el resto de los delitos no están al nivel de los homicidios, sí hay un deterioro significante, dijo.



La falta de estrategia

“Prácticamente para donde volteamos en el Estado, nos damos cuenta que la ciudadanía no se siente segura.



“Cada vez que cambiamos un gobernante, llámese alcalde o gobernador, se cambian las reglas del juego, realmente no hay un plan integral de seguridad pública que trascienda los periodos de los gobernantes”, apuntó.



Además, cuestionó si la coordinación que las autoridades dicen tener para atender la inseguridad baja hacia a las tropas, hacia los elementos que están patrullando las calles.



“Para nosotros la garantía es el Ejército y la Marina, aun cuando entendemos que ellos pudieran no tener la reglamentación adecuada para poder operar en las calles, pero ahorita necesitamos ese plan de choque y finalmente poder capacitar a las policías para que cumplan su función”, detalló.



El lunes Hernández Niebla fue electo presidente del CCSPE para el periodo 2017-2019. Adelantó que al frente del organismo propondrá establecer un plan integral ciudadanizado y socializado, que no dependa del gobernante en turno.



Líneas de acción del CCSP:

Coordinación y profesionalización de la policía

Procuración de justicia

Programas de prevención



Tome nota:

Delitos no denunciados en BC de acuerdo a la Envipe

2010 80.9%

2011 82.9%

2012 84.8%

2013 89.9%

2014 90.3%

2015 89.5%