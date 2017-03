Faltan ojos para ver la verdad y la justicia: Obispo

ENSENADA, Baja California(GH)

Durante la homilía del cuarto domingo de Cuaresma, el Obispo Rafael Valdez Torres señaló que hay ciegos que no pueden ver y otros que no quieren ver.



“Desafortunadamente habemos más ciegos que no queremos ver, no somos capaces de ver la realidad de la salvación, el camino de la justicia, la verdad, la calidad y la misericordia”, dijo.



Valdez Torres recordó que la vida cristiana se enfrenta a críticas, obstáculos y problemas que generan complicaciones a uno mismo y a los demás.



Señaló que el Señor Jesús busca abrirnos los ojos, aunque algunos no quieren abrirlos y luchan por permanecer con ellos cerrados y no ver la misericordia y el amor de Dios.



“La mayoría tenemos ojos para ver la realidad, pero tal vez nos hagan falta ojos para ver la verdad, la justicia, el amor, la rectiud, el buen comportamiento y la responsabilidad”, manifestó.



El Obispo invitó a la comunidad a reflexionar en el interior si se es de los ciegos que no pueden ver o de los que no quieren ver.



“Que nosotros también, como el ciego, sintamos la necesidad de manifestarle que creemos y queremos caminar con él”, finalizó.