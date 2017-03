Leyzaola tiene en la mira gobernar a TIJ

TIJUANA, Baja California(GH)

En la próxima contienda electoral el Julián Leyzaola Pérez buscará por segunda ocasión la presidencial municipal de Tijuana.



“Sí pienso participar en la próxima elección, mi intención sigue siendo gobernar Tijuana”, declaró.



A pesar de haber sido inhabilitado para a ejercer cargos públicos durante 5 años por parte del Ayuntamiento de Tijuana, aseguró que su equipo jurídico ya trabaja en el tema para repelar dicha decisión.



Consideró que es un asunto político y una “cobardía” debido a que temen enfrentarse a su persona en las siguientes votaciones, por lo que buscan eliminarlo desde ahorita.



“Después de 100 días de trabajo el único trabajo que presentan es mi inhabilitación, no sabía que era tan importante”, manifestó.



Respecto a si buscará la alcaldía dentro del Partido Encuentro Social (PES), dijo que esperará a que se resuelva en el mes de junio la decisión de la fusión del partido a nivel nacional.



En caso de ser positiva la medida, buscará la candidatura por la vía independiente o analizará otra alternativa política.



“Para eso me pusieron como candidato, para mantener el registro y tener un beneficio político, creo que lo consiguieron. Ahora vamos por la otra, vamos a tratar que sea en el PES, porque es lo mas adecuado para no ser chapulín”, expresó el ex secretario de Seguridad de Tijuana.



Falta oposición



En otro tema, al ser cuestionado sobre los trabajos del diputado y regidores de Encuentro Social, respondió que a su parecer falta coordinación en los trabajos, sin embargo aseguró que él no influye en las decisiones que toman.



“Tal vez yo actuaría de manera distinta, no veo la acción como oponentes, enfáticos y concretos en los posicionamientos. Hace falta un impulso que se vea que hay una gente crítica, combativa, tal vez haga falta coordinación”, indicó.



En otro orden de ideas, afirmó que tanto el secretario de Seguridad Pública Municipal, Manco Antonio Sotomayor Amezcua, y el director de la Policía en Tijuana, Luis Felipe Chan Baltazar, les falta conocimiento de la ciudad para hacerle frente a los temas de seguridad.



Razón por la que se ve un aumento en los homicidios en la ciudad, inclusive ha detectado que regresen los levantones y secuestros.



“Los funcionarios los designó el gobernador, el presidente municipal ni los conoce, la mayoría de los funcionarios que actualmente están en Tijuana ni los conoce, se los pusieron, creo la presidencia municipal es una sucursal del Gobierno del Estado”, concluyó.