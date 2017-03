Cierran acceso a playas; están contaminadas

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido al arrastre de contaminantes provocado por las lluvias recientes en Ensenada, la Secretaría de Salud en el Estado y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios exhorta a la población a no ingresar a las playas.



Leopoldo Jiménez Sánchez, titular de la dirección, indicó que la medida de cierre precautorio temporal es para prevenir riesgos a la salud y seguridad de las familias.



La recomendación es, dijo, no acudir ni ingresar a las zonas de playas con fines recreativos.



El funcionario explicó que las pasadas lluvias ocasionaron escurrimientos hacia las playas, lo que afectó su calidad sanitaria, por lo que exhortan a la ciudadanía a no realizar actividades acuáticas o recreativas en Playa Hermosa y Playa Pacífica.



Lo anterior, señaló, hasta que las autoridades de salud no cuenten con evidencias analíticas de la calidad del agua de mar y que no representen riesgo sanitario.



Finalmente, reiteró que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios es la única competente para anunciar o descartar contaminación en playas y para recomendar un cierre precautorio.