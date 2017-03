Universitarios se movilizan por alza de las tarifas

TIJUANA, Baja California(GH)

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) realizarán una asamblea para movilizarse en contra de los aumentos no autorizados a la tarifa del transporte público.



De acuerdo al Movimiento Estudiante Baja California, la reunión la sostendrán el lunes a las 17:00 horas en la cafetería de la Máxima Casa de Estudios y el tema a tratar será que el gobierno que regularice el precio del transporte.



“Desde gasolinazo, y los diversos aumentos derivados de este, las tarifas de transporte han aumentado de manera arbitraria, y muchos los han sentido en sus bolsillos, así como las agresiones por parte de transportistas, suscitados en estas semanas”, exponen en su convocatoria.



“Sin nosotros no son nada, nosotros pagamos el servicio”, indican.



Piden respuesta



Por su parte, transportistas de la ciudad exigen al Ayuntamiento haga un ajuste a tarifa oficial para evitar que la ciudadanía continúe siendo víctima de los cobros irregulares en el transporte público.



El presidente del Frente Transportista de Tijuana, Gabriel Lemus Torres, señaló que la falta de responsabilidad del Gobierno Municipal de no manejar una tarifa oficial ha provocado que el sector estudiantil se manifieste al respecto.



A pesar que el costo del transporte para estudiantes es de 5 pesos, estos pagan entre 14 y 20 pesos.



“Tenemos nosotros de alguna manera la obligación de exigirle a la autoridad que ya haga oficial la tarifa, y que se maneje de una manera en que la ciudadanía sepa cuánto le van a cobrar en su traslado”, manifestó.