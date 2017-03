Juntan 2 tons. de desechos en la playa

TIJUANA, Baja California(GH)

En la edición número 33 de la jornada de limpieza Salvemos la Playa, 2 toneladas con 79 kilogramos de basura fueron recuperadas en las diferentes playas de la ciudad.



Desde las 8:30 horas inició la jornada de limpieza con mil 30 voluntarios registrados en dos puntos, uno en el Faro de Playas de Tijuana y otro en el Cañón Azteca.



“Lo que queremos es no recuperar desechos, que la gente tome conciencia de la importancia del cuidado de nuestras playas y sean visitantes que se hacen responsable de su basura”, declaró Adrián Barragán, encargado del punto de recepción en el Faro.



Desde hace 16 años esta jornada se ha realizado de manera semestral, una en marzo y otra en el mes de septiembre, siendo el esfuerzo de la asociación Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental para garantizar el buen estado de playas y mares de la región.



Detalló que en cada edición se ha vuelto común encontrar colillas de cigarros, botellas vacías de bebidas alcohólicas, jeringas, preservativos usados y animales muertos, como perros y gatos, que son abandonados en la arena de nuestras playas.



En ediciones anteriores se han encontrado muebles y aparatos electrónicos que al no ser de utilidad son desechados en las zonas cercanas a la playa, con un factor de probabilidad muy alto de terminar en la costa.



Exhortó a la ciudadanía a aplicar el cuidado ambiental desde el hogar, al deshacerse de forma conciente y responsable de los deshechos que se generan en casa o en la calle, pues estos serían arrastrados a la playa en cualquier lluvia.



