Hay capacidad para atender a migrantes: SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

Ante la actualización de la Ley General de Educación Pública anunciada por el presidente Enrique Peña Nieto , que permitirá a los jóvenes connacionales que hayan estudiado en el extranjero revalidar sus estudios en México, el Sistema Educativo Estatal (SEE), aseguró que en Baja California hay la capacidad requerida para atender a todo aquel joven o niño que desee estudiar en la entidad.“Todos los Sistemas Educativos tienden a la multiculturalidad y bilingüismo, todos tienen una preocupación por generar conocimientos científicos desde el preescolar, desde ese punto de vista los SE, se parecen mucho”.“En términos de cobertura Baja California tiene una capacidad instalada superior a los alumnos que tenemos ahorita cursando educación básica”.“De modo tal que no tenemos ninguna mortificación en cuanto a que no pudiéramos recibir a todos los niños de educación básica en México”, señaló el delegado del SEE en Mexicali, Alejandro Bahena Flores.Quien indicó que actualmente en Baja California, se tiene el registro de más de 55 mil alumnos provenientes de otros países.De los cuales 48 mil son estudiantes de origen latino, es decir, que nacieron en Norteamérica pero que provienen de un país latinoamericano, principalmente México.