Continúan campamento en contra del 'gasolinazo'

ROSARITO, Baja California(GH)

Varios estamos enfermos ya que nos ha tocado lidiar además con el clima, cuenta Karen Pulido, una joven que se ha dedicado de lleno junto con un grupo de 30 personas a continuar con la protesta por los altos costos de la gasolina y otros productos.



A la afueras de las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado, permanece un pequeño campamento desde el pasado 5 de febrero, cuando los manifestantes decidieron hacer presencia permanente en ése lugar y continuar con sus protestas, por lo que colocaron cartulinas y mantas con leyendas de rechazo a los aumentos en los precios y la corrupción.



Es casi mediodía, y Karen se encuentra sentada a un costado de las casas de campaña donde pernoctan y menciona que no pierde el ánimo aunque la gente no se ha sumado en masa a este plantón.



Hubo algunas agrupaciones que se fueron formando desde que iniciaran las manifestaciones en enero pasado en Rosarito, pero conforme han ido pasando los días, sólo quedan participando activamente un promedio de 30 personas que se van turnando en los horarios, para que siempre haya alguien cuidando el campamento, que permanecerá en este sitio de manera indefinida.



Dijo que esta lucha es de todos y que algunas personas continúan llevando víveres y otras cosas que les permiten seguir con el movimiento de protesta, pero hizo un llamado para que la gente no permanezca apática, ya que las afectaciones son mayúsculas para todos.



Con el frío y la lluvia, algunos de sus compañeros han enfermado, pero aun así continúan participando con la esperanza de que las cosas cambien.