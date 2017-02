Esperan este año regreso de los 'spring breakers'

ROSARITO, Baja California(GH)

De acuerdo con el subsecretario de Turismo en el Estado, Ives Lelevier, este año regresarán los “spring breakers” a Rosarito tras casi una década de ausencia, luego de que los tours operadores han anunciado que miles de estudiantes, tomarán este destino vacacional.



Expuso que la presencia de los jóvenes norteamericanos denominados “spring breakers” se notará previo a la Semana Santa y una semana después de esta fecha, lo que sin duda viene a darle un buen impulso a la actividad hotelera de Rosarito.



Mencionó que estas previsiones hacen pensar que será un buen año para el sector turismo, que durante el 2016 repuntó de manera importante.



Agregó que la industria fílmica en Rosarito ha fortalecido los números en ocupación hotelera, sobre todo con el rodaje de la serie televisiva The Fear Walking Dead, que estará firmándose no sólo en Rosarito sino en otros municipios del Estado, dejándole importante derrama económica pues concluirán sus grabaciones hasta el mes de junio.



Añadió que para este año se prevé que puedan filmase hasta 60 proyectos, claro que no todos corresponden a películas, lo que demuestra el gran auge que se vive en la industria fílmica.