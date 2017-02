Peligran especies por nuevo muro

MEXICALI, Baja California(GH)

El muro que construirá el gobierno de Estados Unidos no sólo refuerza la línea divisoria y lacera las relaciones binacionales, sino que será un atentado contra variadas especies en su migración, como el borrego cimarrón, según Biólogos de Mexicali AC (Biomac).



A lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos, hay cientos de corredores biológicos, que utilizan especies que están en protección especial, señaló el representante de Biomac, Efraín Nieblas Ortiz.



El bloqueo de estos pasajes elementales para su migración, impactará en la reproducción y posteriormente en su densidad poblacional, un problema que ya se ha vivido en Baja California con el borrego cimarrón.



“Es un tema estudiado en mesas de trabajo binacionales con colegas que trabajan la investigación para la conservación, pues desde que empezó el muro hace siete años, hubo preocupación por los corredores biológicos”, precisó.



Dijo que a través de estos corredores biológicos transitan las especies de Norte a Sur y viceversa, ya que sus hábitos de distribución incluyen pasar por la frontera, por lo que se ha documentado que en efecto el muro detiene a las especies.



En estas especies está el borrego cimarrón, lobos, pumas, correcaminos, entre otras, que no necesariamente son de esta frontera, sino de los 3 mil kilómetros a lo largo de la línea divisoria.



En los eventos de gobernadores fronterizos hay una mesa de vida silvestre donde se analiza este tema, lamentablemente señaló que las agendas de los gobiernos estatales no son las mismas que las federales, por lo que poco ha sido el avance.



“La Biomac como el Colegio de Biólogos de Baja California, damos un retundo rechazo al muro por todas las consecuencias que tendrá sobre la vida silvestre”, explicó el biólogo Niebla.