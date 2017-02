Buscan hoy obtener preciado Óscar

HOLLYWOOD(Agencias)

Ya está todo listo para que esta noche se develen los nombres de los afortunados ganadores al premio Óscar en su edición 89.



Solamente Martha Ruiz y Brian Cullinan son los encargados de saber quienes son los que alzarán la estatuilla adorada, pues son los encargados del recuento de los votos de los académicos del certamen de cine.



Mientras ellos guardan el secreto hasta el inicio de la gala, la lista de nominados este 2017 tiene grandes apuesta, siendo la más sonada “La La land”.



Las categorías se enmarcan dentro de 24 categorías entre las que destaca el Óscar a la Mejor Película, que este año se debate entre “Moonlight”, “Manchester frente al mar”, “La ciudad de las estrellas o “La La Land”, “Comanchería, “La llegada”, “Fences” y “Figuras ocultas”, “Lion” y “Hell or High water”.



Aunque todos tienen la mirada sobre el clásico que resalta la ciudad californiana en “La La land” las apuestas siempre son eso y las sorpresas en la noche de la gala estarán al filo de la butacaza.



Según la Prensa Asociada o AP por sus siglas en inglés de Mejor película puede resultar ganadora “La La Land” por ser un filme diferente, un clásico moderno que se verá una y otra vez a lo largo de los años.



Aunque podría sorprender “Moonlight” tras la elección de Donald Trump al cambiar el humor en Hollywood. Si bien “Moonlight” no es un filme de corte social, se siente más acorde a este momento y eso la ayudará apuntarse una de las victorias más sorpresivas en la histórica de los Óscar.



Como Mejor Actor se la puede llevar Denzel Washington, con una su interpretación es poderosa y resonante en “Fences” o bien Casey Affleck, “Manchester by the Sea” quien se ha convertido últimamente en otra opción poco popular, con un trabajo singular y específico para él.



Como Mejor Actriz de Reparto” destacan Mahershala Ali, “Moonlight” frente al resto, quien ha hecho mucho en poco tiempo, el papel que realizó hizo aprender el nombre de un actor que se había visto mucho.



Viola Davis se lo puede llevar el Oscar como Mejor Actriz de Reparto por “Fences”. La apuesta es clara, Damien Chazelle de “La La Land” se lo lleva como Mejor Director”, al lograr sacar adelante este proyecto imposible contra toda probabilidad.