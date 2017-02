Valeria vuelve a los brazos de su familia

TIJUANA, Baja California(GH)

Valeria se resistía a desprenderse de los brazos de la trabajadora social y cada vez que su abuela la intentaba tomar, comenzaba con su llanto.



Y es que a su corta edad, menos de 2 años, Valeria Alba ha tenido una vida azarosa.



En mayo del año pasado fue reportada como desaparecida junto con su madre Jazmín Estéfani Gopar, luego de tomar un taxi libre en la colonia Mariano Matamoros.



Dos semanas después, el cuerpo de Jazmín fue encontrado sin vida y calcinado en un vehículo abandonado en el Cañón de las Carretas de Playas de Tijuana.



De la niña Valeria no se encontraron indicios y se desconocía dónde se encontraba.



El caso quedó resuelto la tarde del viernes, cuando la localizaron en un domicilio particular de la colonia Villas del Real.



Por la tarde del sábado la pequeña Valeria Alba Gopar fue entregada a su abuela Marcelina Gopar y a su propio padre, José de Jesús Alba.



En un principio la niña no aceptaba irse con su abuela, pero cuando la dieron, no tardó mucho tiempo para que se tranquilizara y se aferrara a su familia.



La abuela dijo sentir una felicidad indescriptible por la reunión y agradeció a Dios que Valeria se encontrara en buen estado físico y bien cuidada.



Agregó que fue una tortura no saber cómo estaba, en dónde estaba, con quién estaba, fue un martirio que no desearía a nadie.



“Mi hija desgraciadamente ya no está aquí. Me duele mucho, pero ella ya no va regresar y es algo que siempre la voy a recordar”, expresó.



LA INVESTIGACIÓN



José María González Martínez, subprocurador de Investigaciones Especiales, anunció que el viernes pasado fue encontrada la niña Valeria Alba Gopar.



Todo derivado por la investigación que realizan para resolver el homicidio de la mamá de la pequeña, lo cual los llevó a un domicilio de la colonia Villas del Real, del cual salió un hombre con la niña en brazos.



La persona fue intervenida, pero no tenía mucha información sobre el caso.



A la niña se realizaron estudios de genética y fue así como comprobaron que era la menor que había desaparecido desde mayo del año pasado.



“Él no está detenido porque realmente ignoraba el hecho, la información que se le preguntaba no la tenía porque no sabía que era la niña que estábamos buscando”, dijo González Martínez.



Con relación al avance de la investigación por el homicidio, González Martínez dijo que no podía dar más información porque están avanzando adecuadamente y en cuanto se tenga más información se dará a conocer.