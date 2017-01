Nomina extraordinaria a interinos se pagará el 1 de febrero: SEE

MEXICALI, Baja California(GH)

El Sistema Educativo Estatal (SEE) pagará a partir del 01 de febrero de 2017 una nómina extraordinaria para maestros interinos federales y estatales que asciende a más de 94 millones de pesos, informó el Subsecretario de Planeación y Administración del SEE, Luis Armando Carrazco Moreno.



El funcionario estatal informó que derivado de problemas ajenos al SEE y a Gobierno del Estado y ante la negativa de los manifestantes de permitir el ingreso al edificio del Poder Ejecutivo de Mexicali para la integración y procesamiento de la nómina extraordinaria en los sistemas informáticos, se ha tenido que optar por utilizar un sistema alterno para la generación e impresión de cheques, lo que ocasionó la recalendarización de la entrega de los mismos, que originalmente estaba programada para el viernes 27 de enero.



Enfatizó que el compromiso de la actual administración estatal es cumplir con los acuerdos con la base magisterial y garantizar el pago a los profesores que han cubierto estos interinatos.



Por último, pidió la comprensión de las y los maestros, quienes el próximo miércoles tendrán el pago por sus servicios docentes en las pagadurías de las instalaciones de las delegaciones del Sistema Educativo en los municipios.