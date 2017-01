Desarrollo Social destina más del 90% en gasto corriente

ENSENADA, Baja California(GH)

La Dirección de Desarrollo Social Municipal cuenta con un presupuesto de 67 millones de pesos, de los cuales 61 millones se destinan a gasto corriente, señaló el regidor independiente, Cristian Vázquez González.



“En este presupuesto de egresos no hay una estructura programática adecuada para solucionar los problemas de este municipio, se siguen rastrando los mismos problemas de Ayuntamientos pasados y el ejecutivo no buscó una solución dentro del presupuesto”, señaló.



El regidor consideró que es inaceptable que el recurso para programas sociales sea tan limitado y mencionó que la reingeniería administrativa que propone el Presidente Municipal, Marco Antonio Novelo, únicamente traerá un ahorro de 105 millones de pesos a las finanzas del Ayuntamiento.



“Nosotros estamos diseñando una propuesta y hay otros regidores trabajando propuestas similares, esperamos que el ejecutivo en congruencia con su discurso de austeridad, busque generar un sistema más sustentable en el siguiente presupuesto de egresos, que dé un margen de operatividad”, indicó.



Vázquez González explicó que el argumento del Alcalde es que el presupuesto de este año contempla liquidaciones para el adelgazamiento de la nómina.



“Ya solicité el plan de adelgazamiento de nómina y de gasto corriente para lograr unas finanzas sanas, la norma nacional marca 62% de gasto corriente contra 38% de gasto operativo”, detalló.



El edil opinó que actualmente el presupuesto para gasto social está distribuido erróneamente, ya que si se hace una sumatoria del presupuesto para gasto social que tienen los regidores con lo que tiene Desarrollo Social, están a la par, es por eso por que él transferirá su parida de gasto social al Instituto Municipal de la Juventud en Ensenada (Imjuvens).



“Tesorería aceptó la solicitud para engrosar el presupuesto de esta paramunicipal, la cual tiene un 100% de gasto corriente y lo que logra aportar a la comunidad es de gestiones aparte, hicimos esta transferencia porque consideramos que los regidores no tienen porque manejar el gasto social cuando pueden generar enlaces con la dependencia que si tiene los medios”, argumentó.