Lanza regidor convocatoria pública para becas a universitarios

ENSENADA, Baja California(GH)

Con el objetivo de beneficiar a los jóvenes estudiantes fomentando el desarrollo educativo y profesional, el regidor del XXII Ayuntamiento de Ensenada, Samuel Albestrain Pérez emitió la convocatoria de Becas Únicas para Universidades 2017-1.



El regidor coordinador de la Comisión de Comercio y Espectáculos, detalló que el propósito de esta actividad es ayudar a los jóvenes ensenadenses que presentan rezago económico en este regreso a clases y al mismo tiempo, transparentar el uso del recurso público que fue asignado con base al presupuesto de egresos aprobado para becas a estudiantes para el ejercicio fiscal 2017.



“Desafortunadamente, hay cientos de ensenadenses que no pueden solventar el pago de estudios profesionales, ocasionando que muchos de ellos dejen inconclusa su preparación profesional. Es por ello, que me uno a ellos contribuyendo en el pago de su inscripción o semestre”, señaló Albestrain Pérez.



El regidor detalló que a partir de este martes 24 de enero podrán ingresar sus solicitudes en las instalaciones de Palacio Municipal ubicadas en el tercer piso en el área de Regidores (carretera Transpeninsular #6500-A Ex. Ejido Chapultepec).



La fecha límite de recepción de documentos es el próximo martes 31 de enero en un horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y para mayor información podrán comunicarse al teléfono 172-34-19 Ext. 1460.