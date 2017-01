Fracasa el segundo intento de diálogo

MEXICALI, Baja California(GH)

La mesa de diálogo que se había acordado entre manifestantes y representantes del Gobierno del Estado de nueva cuenta fracasó, debido a la ausencia del gobernador Francisco Vega de Lamadrid.Horas antes, el titular de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rueda Gómez, acudió al Poder Ejecutivo para expresarles a los manifestantes su voluntad de dialogar en una mesa de trabajo sobre las demandas que exigen.El encuentro estaba programado para las 17:00 horas en el lobby del Centro Estatal de las Artes (Ceart) sobre el bulevar Río Nuevo, donde los primeros en arribar fueron ejidatarios y agricultores del Valle de Mexicali.Como representantes del Gobierno del Estado, acudieron todos los secretarios y titulares de primer nivel del Ejecutivo, no así el gobernador, Francisco Vega.Los ejidatarios y agricultores se levantaron de sus sillas cuando la comitiva del Gobierno del Estado todavía ni se sentaba a la mesa.Rodolfo Núñez, uno de los agricultores presentes en la mesa de diálogo, exigió que el Gobernador los atienda.“Que no sea cobarde”, gritó.El secretario General de Gobierno, Francisco Rueda, y otros funcionarios, se quedaron parados ante el retiro de los agricultores que no quisieron dialogar con ellos.La presencia de los agricultores respondía a sus inquietudes expresadas durante la tarde respecto a la instalación de la, que, aducen, despoja de aguas al Valle de Mexicali.Por su parte, el secretario de Gobierno dijo que la condición para hablar con el Gobernador sería que abrieran las puertas del Centro de Gobierno donde se mantiene el cierre y plantón por manifestantes.“Para que el Gobernador, quien ha manifestado la voluntad de escucharlos y reunirse con ellos, ocupamos que liberen los accesos del Centro de Gobierno para que no se siga afectando los servicios de los ciudadanos”, expresó Rueda Gómez.El secretario General de Gobierno dijo que no se tiene contemplado el uso de la fuerza pública para desalojar los plantones y el bloqueo al edificio del Poder Ejecutivo.Una pequeña comitiva de los manifestantes ciudadanos, de los que inicialmente buscaban la abrogación de la Ley de Aguas, también esperaba la presencia del Gobernador, pues abordarían temas relativos a la verificación vehicular, entre otros.Una de las representantes del plantón, Bertha Alicia Moreno, dijo que la condición impuesta por el Gobierno del Estado para que el Gobernador los atienda sería analizada por los manifestantes.