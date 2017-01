Llaman a analizar Sistema Anticorrupción

MEXICALI, Baja California(GH)

Un llamado a comenzar el análisis de la iniciativa del Sistema Estatal Anticorrupción y una denuncia pública de opacidad en el Sistema Educativo Estatal fue emitido por la Federación de Coparmex en Baja California.



Everardo Basilio Medina, Consejero de Coparmex en Mexicali afirmó que la educación en Baja California se encuentra en crisis por sus bajos resultados, aunque se destine el 53% del presupuesto estatal.



Además que existe una deuda cercana a los 5 mil millones de pesos por rezago en pago a maestros interinos y jubilados, así como falta de infraestructura por otros 5 mil millones de pesos.



“Hemos pedido los datos duros del plan estatal para resolver el problema y solo hemos recibido silencio y opacidad por parte del Sistema Educativo Estatal…”.



“Además en dos años que ha estado al frente el secretario de educación –Mario Herrera Zárate- no ha asistido en ninguna ocasión a las reuniones del consejo estatal de participación social en educación”, declaró.



El sector empresarial también pide esclarecer los fondos de la beca progreso que surgió de un fideicomiso y que fue llevado al gasto corriente del gobierno estatal.



“Ya no podemos esperar, no se si el gobierno espera ahora una manifestación de los padres de familia para atender la situación, pero el sector empresarial hace un llamado al gobernador para que atienda el asunto porque no hay interlocución con el sistema educativo que esta opaco y callado”, declaró.



Jorge Nava Jiménez, Presidente de Coparmex Ensenada emitió un llamado al gobernador Francisco Vega de Lamadrid para que investigue el tema de la Beca Progreso.



“Y si no es así, vamos a llevar esto a las instancias correspondientes federales para que se de curso a esta investigación, no estamos dispuestos a seguir tolerando actuaciones fuera del ámbito legal de quien fuera”, puntualizó.



No nos quedaremos callados



Los empresarios señalaron la urgencia de comenzar en el congreso con el análisis del Sistema Estatal Anticorrupción y como base la propuesta ciudadana que presentó Coparmex.



Nava Jiménez dijo que ya no se pueden estar realizando leyes a disposición del gobierno.



“El sector empresarial ya no se quedará callado”, dijo el presidente de Coparmex Ensenada.



Lo cual fue respaldado por Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coaprmex Mexicali y Armando León Ptacnik, Presidente Federación Coparmex en Baja California.



La iniciativa empresarial presentada fue acompañada por 4 mil 620 firmas cuando se requería un mínimo de 500 rúbricas.



“La autoridad responsable para validar es el Instituto Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral local quienes no nos han dado respuesta…”.



“No vamos a dejar que se de carpetazo, mandaremos una carta al INE para revisar las firmas y para que congreso revise y tome la iniciativa”, declaró León Ptacnik.



Francisco Fiorentini Cañedo, Consejero Nacional de Coparmex declaró que la corrupción es lo que ha unidos a todos en un tema común.



“Esto ya no es de partidos, esto ya es de ciudadanos, mientras no hagamos que la corrupción sea castigada y los ciudadanos no seamos quien tenga el control de la revisión de la cuenta pública, seguiremos teniendo los problemas que hoy padecemos”, afirmó.