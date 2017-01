Toca resolver problemas a ciudadanos: Schettino

TIJUANA, Baja California(GH)

“El Gobierno no tiene muchas herramientas ya, no solo el de México, los gobiernos en el mundo, para resolver problemas y buena parte de ellos los tenemos que resolver nosotros, los ciudadanos”, manifestó Macario Schettino durante su plática “2017: El reto” como parte del desayuno mensual de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Tijuana realizado ayer.



Los problemas de México, señaló, principalmente se centran en tres rubros: El Estado de Derecho, el sistema educativo y la recaudación de impuestos.



“Hay mucho que hacer, nosotros, no el Gobierno...Si quieren criticar al Gobierno no está mal, pero no va a resolver los problemas”, agregó.



El presidente en Tijuana de Coparmex, Gilberto Fimbres Hernández, afirmó que la situación económica y política del País ha producido distintos puntos de reflexión sobre cómo los gobernantes han conducido la Nación en los últimos años.



“Si a esto le agregamos el impacto ocasionado por la gran cantidad de incrementos y cómo nuestros funcionarios más allá de asegurar el recorte del gasto público se siguen autorizando bonos para sobrellevar su economía personal, el descontento generalizado manifestado en marchas ciudadanas, evidentemente está justificado”, dijo.



“Senadores, diputados, gobernadores, presidentes municipales y todo funcionario público, les tengo un mensaje: Entiendan que ustedes nos representan a todos, no a sus partidos, no a sus intereses personales”, añadió.