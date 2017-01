'¿Cómo puedo ayudar a mi hijo que tiene depresión?'

TIJUANA, Baja California(GH)

HISTORIA DEL PADECIMIENTO

“Alex” es un niño de 10 años de edad, que vive solo con ambos padres y una hermana menor.



Su madre acudió a solicitar consulta de primera vez al servicio de siquiatría infantil porque tenía muchos problemas para comunicarse con su hijo, discutían constantemente y no la obedecía; también con frecuencia decía que se sentía solo y le reclamaba a la madre que no lo quería.



En la escuela no tenía problemas en aprovechamiento, aunque recientemente habían bajado las calificaciones y la maestra observó que la conducta del niño había cambiado, constantemente lo observaba irritable.



La madre lo había llevado inicialmente con una sicóloga porque estaba desesperada ya que su hijo no la obedecía, sin embargo, posterior a varias sesiones y unas pruebas sicológicas que se le aplicaron al niño, la sicóloga le dijo que “Alex” tenía depresión y que además de continuar con las terapias, era necesario que se valorara por un siquiatra de niños y adolescentes.



Inicialmente los padres se mostraron sorprendidos ante los resultados y no podían creer que se pudiera hacer un diagnóstico de depresión solo por “platicar” con el niño y por los dibujos que había hecho, pero finalmente aceptaron acudir a una valoración médica al no observar mejoría.



Al realizar la entrevista a la madre para la elaboración de la historia clínica comentó que se sentía culpable por ver que su hijo no es feliz, que desde muy pequeño ha sido de un temperamento muy difícil y a ella le ha costado mucho trabajo comunicarse de manera adecuada, también comentó que ahora piensa que tal vez tuvo depresión postparto y que desde entonces siente que no es buena madre, se desespera con mucha facilidad con la conducta de su hijo y no sabe qué hacer, ni cómo ayudarle ya que ha hablado muchas veces con él, pero pareciera que no le entiende, su hijo le reclama que con su hermanita es menos estricta, pero ella refiere que si los trata diferente pero porque la niña es menor y además es mujer.



El siquiatra de niños y adolescentes le dio algunos cuestionarios a la mamá y otros para la maestra, y se entrevistó al niño de manera individual, posterior a la valoración se le informó a la madre que su hijo tenía un trastorno depresivo y que necesitaba tratamiento y terapia sicológica.



ANÁLISIS DEL CASO

El diagnóstico de depresión solo lo puede hacer un especialista en salud mental, sin embargo, que los padres sospechen si su hijo está deprimido puede ser la diferencia entre recibir o no la atención necesaria en el menor tiempo posible y así evitar que esta situación se agrave o complique.



La tristeza es una emoción normal que suele aparecer ante situaciones desagradables, cambios importantes o pérdidas y que suele desaparecer al poco tiempo ante un nuevo estímulo que genere otra emoción o tras terminar esa situación que generó tristeza.



Por otra parte, en la depresión también existe la tristeza pero esta puede iniciar incluso sin algún desencadenante claro o presentarse ante estímulos que pudieran parecer placenteros, y no desaparece tras haber cambios o mejoras en la situación personal.



En los niños y adolescentes la tristeza puede no siempre ser evidente pero se puede manifestar con marcada irritabilidad, pérdida de interés por jugar o hacer actividades que antes le causaban placer, e igual que la tristeza, en la depresión, estos síntomas estarán de forma permanente y no solo ante frustración o disgusto por alguna situación específica.



Otra diferencia puede ser: Falta de energía o cansancio constante, incluso después de haber tenido un periodo adecuado de descanso.



Es común que ante emociones intensas (buenas o malas) una persona pueda dormir muy profundamente o tener insomnio, pero esta situación suele ser pasajera y al terminar esa emoción el sueño regresa a su normalidad, en cambio en la depresión los problemas de sueño pueden ser permanentes y no tener algún desencadenante aparente.



En los niños y adolescentes es común que haya ligeras variaciones del peso del apetito principalmente ante periodos de crecimiento intenso, estrés o cambios, pero igualmente estos cambios del apetito suelen ser pasajeros, sin embargo en la depresión suelen ser continuos.



Otro punto importante es que ante emociones negativas normales como tristeza o frustración pueden o no aparecer pensamientos de inutilidad o culpa pero son pasajeros y en la depresión estos pensamientos son constantes.



Por último si hay alguna situación en que sospechen que el niño o adolescente se ha lastimado de forma intencional o si han aparecido ideas suicidas es importante que sea llevado de inmediato a ser valorado por un siquiatra.



En el Hospital de Salud Mental de Tijuana se cuenta con un grupo de médicos siquiatras especialistas en niños y adolescentes; sicólogas clínicas infantiles y de adultos para tratar de manera integral los trastornos del ánimo.



Estos casos están basados en historias reales, pero los nombres y datos personales han sido modificados, la intención es apoyar a aquellas personas que se identifiquen con ellos.