Solicitarán eliminen sus bonos de gasolina a diputados locales

TIJUANA, Baja California(GH)

Colegios y asociaciones entregarán a los diputados locales un escrito con propuestas como la eliminación de los bonos de gasolina que ascienden a los 6 millones de pesos al año.



"Estas acciones que estamos realizando de marchas, de mitin, de protesta, no son suficientes...Queremos pedirles que se disminuyan sus ingresos, sus prestaciones, sus beneficios, por dar un ejemplo les vamos a pedir que dejen de gastarse 6 millones de pesos anuales nada más en gasolina", declaró Román Antonio Aboytes Hernández, presidente del Colegio de Abogados de Tijuana.



Afirmó que es una burla que mientras los ciudadanos están batallando por el incremento del precio de la gasolina, los legisladores locales estén dándose de manera dispendiosa recursos para cubrir ese gasto.



Además, dijo, pedirán que dejen de legislar "en lo oscurito", siendo el ejemplo más reciente la Ley del Agua que fue abrogada por las movilizaciones ciudadanas.



"Podemos (durar), me gustaría decirles que días, pero hasta meses haciendo un muro de lamentaciones de todos los actos de corrupción que hemos tenido, esto nos afecta a todos, aquí no hay pobres, no hay ricos, esto es de todos", agregó el presidente del Colegio Médico de Tijuana, Enrique Schultz.



Agregó que es necesario que los diputados y demás representantes de la ciudadanía tengan conciencia cívica.