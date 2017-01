Pide el CCE reducir IEPS para evitar 'gasolinazo'

TIJUANA, Baja California(GH)

La reducción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) es necesaria para evitar el “gasolinazo” que ya se vio reflejado en los índices de inflación, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez.



“Para que la gasolina además no siga siendo captadora de impuestos, que lo sea pero no en la medida que lo es ahora”, manifestó.



Al iniciar el año el precio del combustible aumentó, entre otros factores, por el cobro del IEPS en tasa fija, lo que se tradujo en que durante la primera quincena de 2017 Tijuana registrara una inflación de precios de 2.89%.



“El Gobierno federal tendrá que entender que si quiere que a México le vaya mejor van a tener que apretarse el cinturón ellos y bajar su expectativa de captación a través de la gasolina y darnos energéticos que nos permitan ser más competitivos a nivel global”, enfatizó.



Jaramillo Rodríguez señaló que ante este escenario los empresarios locales y nacionales deben ofrecer productos de buena calidad y a precios competitivos.



"Qué mezcla damos cuando el poder adquisitivo baja porque se incrementan algunos insumos como la gasolina y nosotros no tenemos una oferta más baja de lo que pudiéramos traer en importación”, cuestionó.



El representante del sector empresarial subrayó que al lograr un mayor consumo interno no solo se beneficiarán los empleos, sino también las finanzas públicas.