Reabren carreteras

MEXICALI, Baja California(GH)

La carretera de Mexicali a La Rumorosa fue reabierta después de 13 horas de permanecer cerrada por las nevadas.



Personal de comunicación de Fiarum, informó que además se abrió la circulación de la carretera libre de La Rumorosa a Tecate.



Puntualizaron que no se tiene información sobre el mismo tramo de cuota que opera CAPUFE.



Se esperan grandes acumulaciones de vehículos en puntos como casetas y el punto de inspección militar, por lo que se recomienda mucha prudencia y paciencia al conducir.



La dependencia aconsejó revisar su vehículo antes de tomar carretera, planear su viaje, respetar los limites de velocidad y utilizar el cinturón de seguridad.



Si no tiene la necesidad de viajar no lo haga, no exponga su vida y la de su familia.



La autopista de Capufe ya abrió el camino también.