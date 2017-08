Preparan padres de familia manifestación en el SEE

TIJUANA, Baja California(GH)

Debido a que sus hijos iniciaron el ciclo escolar sin clases, los padres de familia de la Escuela Primaria Niño Artillero preparan una manifestación en el Sistema Educativo Estatal (SEE).



Esta situación afectó a por lo menos 40 alumnos del tercer grado, quienes en su corto trayecto académico han vivido la misma situación por no contar con maestros que les impartan clases.



Así lo dio a conocer Carlos Fernández, padre de uno de los menores, quien dijo que esa situación ya no se puede tolerar.



“Ya los niños cumplieron una semana sin clases, aparentemente porque no se han asignado a maestros para la escuela. Esto nos demuestra que el SEE les está negando a nuestros hijos su derecho a la educación y que hay un problema burocrático”, expresó el señor Fernández.



Así, los padres de familia se presentarán en las oficinas del SEE para exigir que les asignen a cuatro maestros, dos en el turno de la mañana y otros dos en el turno de la tarde.



Por su parte, el director de la Escuela Primaria Niño Artillero, Omar Díaz, comentó que aparentemente hay un conflicto entre el SEE y la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en las asignaciones de las plazas.



Asimismo, refirió que la solución debe darse directamente con el sistema, ya que no les permite contratar a un maestro que no sea parte del sindicato, de lo contrario la escuela debe hacerse cargo del salario del nuevo docente, además de recibir una amonestación.