Adultos mayores son quienes crían a sus nietos.

TIJUANA, Baja California(GH)

La mayoría de los adultos mayores son los responsables de la crianza de sus nietos, así lo compartieron algunos abuelitos del Desarrollo Integral de la Familia (DIF).



Marianita Redondo Parra es una adulta mayor, de 73 años, quien tiene a su cargo a sus nietas, entre ellas una de tres años.



“Apoyo a mi hija y por eso ya no puedo trabajar. Trato de apoyar en lo que se pueda, pero creo que debemos tener reglas para que no todo el tiempo yo deba cuidar a mis nietas, porque a nuestra edad también tenemos derecho de distraernos y tener nuestros propios amigos”, comentó Redondo Parra.



Y aprovechó la ocasión para hacer un llamado de atención hacia los jóvenes.



“Los nietos no piensan en el valor de nuestros consejos, porque siempre les decimos que no anden en malos pasos, para que se cuiden, y cuando no nos hacen caso nos preocupamos más y no podemos vivir en paz. Lo mismo les digo a mis hijas que traten bien a sus hijos para que el día de mañana no crezcan con resentimientos”.



De acuerdo al Consejo Nacional de Población (Conapo) en 2016, la población total en Baja California fue tres millones 534 mil 688 habitantes, de los cuales el 5.4% lo representa la población de 65 años y más, cifra que se espera aumente a 9.2% para 2030.



Por ello, el señor Alvino Terán, quien tiene discapacidad visual, a sus 61 años entiende la importancia de fomentar en la comunidad el respeto a los adultos mayores.



“La juventud nunca ha respetado nuestro derecho. Todos hemos sido así. En nuestra época no respetábamos a los ancianos, pero ya ahorita me estoy dando cuenta que sí es importante que nos respetemos, porque al final de cuentas todos vamos a envejecer y posiblemente también vayamos a tener alguna complicación para vivir”, finalizó Alvino.